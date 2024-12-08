Бортолето стал чемпионом «Ф-2» в дебютный сезон

Пилот «Инвикты» Габриэл Бортолето – чемпион «Формулы-2» по итогам сезона-2024. В заключительной гонке гонщик «Кампоса» Изака Аджар заглох на старте, из-за чего отстал на два круга и фактически выбыл из борьбы.