Бортолето стал чемпионом «Ф-2» в дебютный сезон

Пилот «Инвикты» Габриэл Бортолето – чемпион «Формулы-2» по итогам сезона-2024. В заключительной гонке гонщик «Кампоса» Изака Аджар заглох на старте, из-за чего отстал на два круга и фактически выбыл из борьбы.
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