Группа украинских военных сдалась в плен из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пленный боец ВСУ Сергей Кещук сообщил, что группа украинских военных сдалась в плен после длительного артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины и гибели одного из военнослужащих на покровском направлении, пишет агентство ТАСС.