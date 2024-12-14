Группа украинских военных сдалась в плен из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пленный боец ВСУ Сергей Кещук сообщил, что группа украинских военных сдалась в плен после длительного артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины и гибели одного из военнослужащих на покровском направлении, пишет агентство ТАСС.
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