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Происшествия

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В Моздокском районе Северной Осетии полицейские и общественники провели акцию «Вода - символ жизни» в память о жертвах Беслана

В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Моздокскому району совместно с членами Общественного совета при ОМВД провели памятную акцию «Вода - символ жизни».

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