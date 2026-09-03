В Моздокском районе Северной Осетии полицейские и общественники провели акцию «Вода - символ жизни» в память о жертвах Беслана

В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Моздокскому району совместно с членами Общественного совета при ОМВД провели памятную акцию «Вода - символ жизни».
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