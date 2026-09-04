Трамп опубликовал колонку о передаче Украине лицензии на производство Patriot

Эксперт предложил Трампу компромисс по передаче технологий Patriot.Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social разместил ссылку на колонку Марка Тиссена из The Washington Post, в которой обосновывается необходимость предоставления Украине права на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.