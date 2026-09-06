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«В Германии опять хотят войны» — Лавров об отношениях с Берлином

«В Германии опять хотят войны» — Лавров об отношениях с Берлином

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения Германии в адрес России из-за инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига «началом настоящей войны».

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