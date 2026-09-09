Певец Shaman снял с себя одежду, чтобы согреть замерзших на сцене детей в Туле

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) согрел юных участников детского КВН в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
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