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Газета.ру

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Певец Shaman снял с себя одежду, чтобы согреть замерзших на сцене детей в Туле

Певец Shaman снял с себя одежду, чтобы согреть замерзших на сцене детей в Туле

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) согрел юных участников детского КВН в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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