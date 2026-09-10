Минздрав планирует упростить правила онлайн-торговли лекарствами

Сделать проще правила розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом (через Интернет) планирует Министерство здравоохранения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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