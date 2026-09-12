Индонезия призвала страны БРИКС расширить расчеты в национальных валютах

Индонезия предложила странам БРИКС активизировать расчеты в национальных валютах, что должно способствовать снижению зависимости от доллара США и укреплению экономических связей внутри объединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИС Продукт под подоз...
- Альфа-амилоид: за...
- Тестовый кошелёк ...
А что будет эталоном?