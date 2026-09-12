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Индонезия призвала страны БРИКС расширить расчеты в национальных валютах

Индонезия призвала страны БРИКС расширить расчеты в национальных валютах

Индонезия предложила странам БРИКС активизировать расчеты в национальных валютах, что должно способствовать снижению зависимости от доллара США и укреплению экономических связей внутри объединения.

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