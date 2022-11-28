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Развитие инфраструктуры блокчейна по мере того, как ЕС проходит программу политики «Цифровое десятилетие»

Развитие инфраструктуры блокчейна по мере того, как ЕС проходит программу политики «Цифровое десятилетие»

Европейский парламент решительно проголосовал за одобрение политической программы Европейского союза «Цифровое десятилетие», которая включает в себя инвестиции в общеевропейскую инфраструктуру на основе блокчейна в рамках своих целей на 2030 год.

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