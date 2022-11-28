Развитие инфраструктуры блокчейна по мере того, как ЕС проходит программу политики «Цифровое десятилетие»

Европейский парламент решительно проголосовал за одобрение политической программы Европейского союза «Цифровое десятилетие», которая включает в себя инвестиции в общеевропейскую инфраструктуру на основе блокчейна в рамках своих целей на 2030 год.
Европейский парламент решительно проголосовал за одобрение политической программы Европейского союза «Цифровое десятилетие», которая включает в себя инвестиции в общеевропейскую инфраструктуру на основе блокчейна в рамках своих целей на 2030 год.
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