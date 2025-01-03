Эксперт: Борьба Норриса и Пиастри может разрушить McLaren McLarenБывший механик McLaren Марк Пристли не верит, что британская команда сможет сохранить гармонию в следующем сезоне, если Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут бороться за чемпионский титул.
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