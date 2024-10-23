В Британии мужчина нашел монету III века ценой более 1 млн рублей

В графстве Сомерсет, что в Англии, группа из семи кладоискателей сделала удивительную находку — серебряные монеты общей стоимостью 4,3 миллиона фунтов стерлингов (538 миллионов рублей), сообщает Daily Mirror.
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