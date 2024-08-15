«Призрак Киева» стал «сгоревшим» мертвецом, а наши стараются не брать пленных: Карта специальной военной операции на Украине на 15 августа 2024 года Юлия СоколоваКиев продолжает утверждать, что на вооружении Украины уже находятся американские F-16, которые якобы способны изменить ситуацию в воздушных боях и завоевать господство в небе.