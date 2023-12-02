Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев высказал своё мнение о том, что многие известные артисты отказываются участвовать в сборных концертах с SHAMAN.
SHAMAN стал причиной конфликта: звезды отказались выступать вместе с ним
Комментарии
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F I
Вы ходите на концерты Шамана ? Вы слушаете его песни ? Вы читаете тексты его песен и считаете их бесподобными ? Может известые певцы профессионально без желания ....
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5 час.
Людмила Большакова
Боятся фанерщики, флаг им в руки, за такими как Шаман будущее в нашей эстраде. Долой шоу бизнес со всеми стариками.
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5 час.
F I
Сравним тексты о любви к Родине Если завтра война Если завтра война, если враг нападет, Если темная сила нагрянет, Как один человек, весь советский народ За свободную Родину встанет. На земле, в небесах и на море Наш напев и могуч и суров: Если завтра война, Если завтра в поход, Будь сегодня к походу готов! Если завтра война, всколыхнется страна От Кронштадта до Владивостовка. Всколыхнется страна, и сумеет она, Чтобы враг поплатился жестоко. Полетит самолет, застрочит пулемет, Загрохочут железные танки, И линкоры пойдут, и пехота пойдет, И помчатся лихие тачанки. Мы войны не хотим, но себя защитим, Оборону крепим мы недаром, И на вражьей земле мы врага разгромим Малой кровью, могучим ударом! В целом мире нигде нету силы такой, Чтобы нашу страну сокрушила, — С нами Сталин родной, и железной рукой Нас к победе ведет Ворошилов! Подымайся, народ, собирайся в поход, Барабаны, сильней барабаньте! Музыканты, вперед, запевалы, вперед, Нашу песню победную гряньте!
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5 час.
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