В Мексике во время предвыборного митинга застрелили кандидата в мэры

Кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос застрелили в ходе заключительного митинга предвыборной кампании правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии