Los Angeles Times: сытый Запад устал от голодной Украины - Шольц, Макрон и Драги отказали Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Незалежной Владимиру Зеленскому в его просьбе оперативной поставки вооружения, сообщает американская газета Los Angeles Times.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Незалежной Владимиру Зеленскому в его просьбе оперативной поставки вооружения, сообщает американская газета Los Angeles Times.
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