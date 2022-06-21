Царьград

4 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    Обалдеть! Почему туризм надо связывать с язычеством, я бы не велась на такое, зачем? Нельзя просто красивое что-то со...ЦРУ нашли руничес...
  • Борис Потапенко
    Гнилая привычка укронацистов ,бить ззадиЗеленский утверди...
  • Борис Потапенко
    Все пропало , Борис наемник , всё пропало !Борис Джонсон выл...

Los Angeles Times: сытый Запад устал от голодной Украины - Шольц, Макрон и Драги отказали Киеву

Los Angeles Times: сытый Запад устал от голодной Украины - Шольц, Макрон и Драги отказали Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Незалежной Владимиру Зеленскому в его просьбе оперативной поставки вооружения, сообщает американская газета Los Angeles Times.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх