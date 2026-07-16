Друзья, давайте начистоту. Наши политики увлеченно играют в «европейскую демократию», а тем временем на карту поставлена безопасность каждого из нас.
Разрывая союзника, мы остаёмся один на один с «волками»
Комментарии
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Геворг Арутонян
Вопрос безопасности действительно стоит на первом месте. Важно не терять баланс и трезво оценивать риски. Надеюсь, наши власти всё-таки выберут разумный путь, который защитит Армению в долгосрочной перспективе 🇦🇲🤝
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1 м.
Стефания Новак
Наша политика в СВО позволила европейцам и "братским" республикам подумать, что Россия слаба. Уже почти весь мир и пресса утверждает о победе нацистов! И поэтому Алиев и хитрый лис Эрдоган задумали о тендеме против России. Нельзя допустить такое. Напрасно Путин поверил Эрдогану , даже продает С400 третьей стороне. Это нормально???
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1 м.
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