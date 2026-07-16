Разрывая союзника, мы остаёмся один на один с «волками»

Вопрос безопасности действительно стоит на первом месте. Важно не терять баланс и трезво оценивать риски. Надеюсь, наши власти всё-таки выберут разумный путь, который защитит Армению в долгосрочной перспективе 🇦🇲🤝

Стефания Новак

Наша политика в СВО позволила европейцам и "братским" республикам подумать, что Россия слаба. Уже почти весь мир и пресса утверждает о победе нацистов! И поэтому Алиев и хитрый лис Эрдоган задумали о тендеме против России. Нельзя допустить такое. Напрасно Путин поверил Эрдогану , даже продает С400 третьей стороне. Это нормально???