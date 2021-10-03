Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством по развитию энергетики

© РИА Новости / Евгений ПаулинПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с кабмином по развитию энергетики, встретится с лауреатами конкурса «Учитель года», сообщили в программе «Москва.