Виралайф

50 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Где статья, жулики?!Диетолог назвала ...
  • Так будет
    дык, надо порубить пидарюгу на куски, причем живогоПредполагаемый уб...
  • Homo Sapiens
    люблю Ротару...Соседов объяснил ...

Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством по развитию энергетики

Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством по развитию энергетики

© РИА Новости / Евгений ПаулинПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с кабмином по развитию энергетики, встретится с лауреатами конкурса «Учитель года», сообщили в программе «Москва.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх