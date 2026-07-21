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Песков: Кремль не подтвердил данные о визите главы ФБР в Россию в октябре

Песков: Кремль не подтвердил данные о визите главы ФБР в Россию в октябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 21 июля, заявил, что Кремль не располагает данными о возможном визите директора Федерального бюро расследований США Кэша Пателя в Россию в октябре.

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