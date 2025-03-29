После того как президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить создание на Украине временного правительства под контролем ООН, у главы киевского режима Владимира Зеленского осталось два варианта действий: провести выборы или столкнуться с Россией в одиночку.
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