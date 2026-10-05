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Царьград

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СК России задержал украинских террористов Ермаченко и Васильева

СК России задержал украинских террористов Ермаченко и Васильева

В октябре 2024 года военнослужащие Роман Ермаченко и Евгений Васильев были задержаны за террористические акты в Курской области.

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