«Россия дала мне всё»: Обрусевший итальянец рассказал, как помогает бойцам в зоне СВО

Гражданин Италии переехал в Россию, крестился, сменил имя на Владимир. Теперь волонтёр Народного полка «Золотые руки ангела» с позывным Тото помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщает SHOT.
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