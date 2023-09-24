Фейков нет. Только достоверные новости

7 973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    Её расстроили лавры Евы  БраунА кто расстроил Е...
  • серый777 котов
    У них жэто на менталитетном уровне- твари они все эти хачики!Гнать поганой метлой всех из россии и устроить им день д...«Стреляли вдогонк...
  • Евгений Луговцев
    На суде она должна сидеть на одной скамеечке со своим ЗЕ и в клетке. Муж и жена одна сатана.А кто расстроил Е...

"Публично плюнул на требования США": Встреча китайского министра с Путиным обернулась ударом под дых Западу

"Публично плюнул на требования США": Встреча китайского министра с Путиным обернулась ударом под дых Западу

Вот уж действительно Китай не просто начихал на хотелки Запада, но и демонстративно проигнорировал его обеспокоенности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Это, что у нас такие хорошие отношения с Китаем. пусть развиваются они и дальше.
Ответить
14 час.
Виктор Рыбаков
Только помнить всегда,что уже пели &quot;«Русский с китайцем — братья навек&quot;....
Ответить
13 час.
Волков Владимир
Так были же хорошие отношения, пока кукурузник все не обгадил.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх