"Публично плюнул на требования США": Встреча китайского министра с Путиным обернулась ударом под дых Западу
Вот уж действительно Китай не просто начихал на хотелки Запада, но и демонстративно проигнорировал его обеспокоенности.
Комментарии
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Это, что у нас такие хорошие отношения с Китаем. пусть развиваются они и дальше.
Только помнить всегда,что уже пели "«Русский с китайцем — братья навек"....
Так были же хорошие отношения, пока кукурузник все не обгадил.
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