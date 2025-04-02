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Курские новости

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На добровольцев в Курской области планируют распространить статус ветеранов

На добровольцев в Курской области планируют распространить статус ветеранов

Статус ветерана боевых действий планируют дать добровольцам, выполняющим определенные задачи на государственной границе и на территориях субъектов РФ, которые прилегают к районам проведения специальной военной операции (СВО).

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