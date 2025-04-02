На добровольцев в Курской области планируют распространить статус ветеранов

Статус ветерана боевых действий планируют дать добровольцам, выполняющим определенные задачи на государственной границе и на территориях субъектов РФ, которые прилегают к районам проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)