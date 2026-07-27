Погоня «Реала» за Диоманде дороже €100 млн напомнила аналитикам о спекулятивном ажиотаже в крипте

«Реал Мадрид», по имеющимся данным, договорился о переходе 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде из «Лейпцига», завершив трансферную сагу, которая при подтверждении итоговой суммы станет одной из самых резких историй роста стоимости игрока в истории футбола.