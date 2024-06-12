В замороженных куриных сердечках в России обнаружили антибиотики

Антибиотики были обнаружены в замороженных куриных сердцах на территории птицефабрики "Павловская". Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, 11 апреля текущего года инспекторы взяли пробы и выявили наличие динитрокарбанилида и толтзурилсульфона.