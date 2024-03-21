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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Четверг, 2️⃣1️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 📝 Всемирный день поэзии 🧸 Международный день кукольника 💐 Международный день Навруз 🤝 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 🧠 Всемирный день людей с синдромом Дауна 🌳 Международный день лесов 🗓 Памятные даты 🗓 📔 630 год - византийским императором Ираклием I возвращен в Иерусалим "Животворящий Крест" - крест на котором был распят Иисус Христос 📔 1666 год - в Канаде проведена первая в истории страны перепись населения, число жителей на тот момент составила 3125 человек 📔 1880 год - в журнале "Стрекоза" опубликован дебютный рассказ А.

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