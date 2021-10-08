Жена перешла на сыроедение и перевела на него ребенка

5МИНУТКАДети и семьяЖена перешла на сыроедение и перевела на него ребенка Жена сильно поправилась после рождения ребенка. Чтобы побыстрее вернуться в форму, записалась на фитнес.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикЭти дебилы-веганы даже младенцкв умудряются кормить соками, а потом удивляются, что у них дети как мухи того... Была как-то на одном форуме - ужаснулась. А беременной женщине как раз масо вдвойне необходима, без белка и кальция родится дефектный. Из чего кости у плода формироваться будут, из яблок? Как ребенок маленький должен без белков расти? Дура набитая ваша жена, если не знает элементарных вещей. Ей детей не то, что рожать, показывать нельзя!Комментировать
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