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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

«Альтушка для скуфа, тяночка – для масика»: разбираемся в молодёжном сленге

«Альтушка для скуфа, тяночка – для масика»: разбираемся в молодёжном сленге

Язык стремительно обрастает новыми словами, за которыми угнаться бывает сложно. Бимбо, скуф и альтушка — вовсе не фантастические существа из книг, а реальные люди с нестандартной внешностью и определенными чертами характера.

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