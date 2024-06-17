«Альтушка для скуфа, тяночка – для масика»: разбираемся в молодёжном сленге

Язык стремительно обрастает новыми словами, за которыми угнаться бывает сложно. Бимбо, скуф и альтушка — вовсе не фантастические существа из книг, а реальные люди с нестандартной внешностью и определенными чертами характера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии