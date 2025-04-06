Медведев назвал Овечкина великим русским хоккеистом: «Отличная работа, Ови!»

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового снайперского рекорда в Национальной хоккейной лиге.
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