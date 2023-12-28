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Депутат Безуглая обратила внимание на высокую стоимость ручки Залужного

Депутат Безуглая обратила внимание на высокую стоимость ручки Залужного

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обратив внимание на его ручку, стоимость которой она оценила в 24 тыс гривен (почти 60 тысяч рублей).

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