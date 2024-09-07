Продажи Ford Mustang взлетели в 1,5 раза после отставки конкурентов

«Голубой овал» поделился статистикой за август, и она впечатляет. В последний летний месяц спрос на Ford Mustang вырос на колоссальные 54% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) до 3164 единиц, а продажи модели с начала года увеличились на 17,7% до 33,8 тысячи штук.