Бельгия не пустила самолет с премьером Словакии Фицо

Reuters: Бельгия не пустила самолет с Фицо из-за сбоя у диспетчеров В Бельгии из-за сбоя системы управления воздушным движением Skeyes все самолеты, находившиеся в воздушном пространстве на высоте примерно 7500 метров, были перенаправлены в соседние страны, сообщает Reuters.