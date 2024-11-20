Reuters: Президент Бразилии прервал дискуссию G20 по Украине, вызвав раздражение европейцев

Европейские делегаты на саммите G20 в Бразилии были недовольны решением бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы быстрее завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы сократить напряжённую дискуссию о ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.