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Reuters: Президент Бразилии прервал дискуссию G20 по Украине, вызвав раздражение европейцев

Reuters: Президент Бразилии прервал дискуссию G20 по Украине, вызвав раздражение европейцев

Европейские делегаты на саммите G20 в Бразилии были недовольны решением бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы быстрее завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы сократить напряжённую дискуссию о ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

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