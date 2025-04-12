Врач Дадашева: вдыхание сероводорода приводит к параличу мышц органов дыхания

В "Газету.Ru" обратились жители населенных пунктов, расположенных рядом с КПО "Нева". По их словам, комплекс по переработке отходов и мусорный полигон рядом с ним источают такие запахи, что резь в глазах и кашель невозможно остановить на протяжении нескольких часов после выброса.