Врач Дадашева: вдыхание сероводорода приводит к параличу мышц органов дыхания

В "Газету.Ru" обратились жители населенных пунктов, расположенных рядом с КПО "Нева". По их словам, комплекс по переработке отходов и мусорный полигон рядом с ним источают такие запахи, что резь в глазах и кашель невозможно остановить на протяжении нескольких часов после выброса.
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