Проблемный советский грузопассажирский тепловоз ТГ102

Среди множества советских локомотивом имелись не только успешные и легендарные. Иногда выпускаемые модели оказывались слишком уж проблемными, к этому числу можно отнести и грузопассажирский тепловоз ТГ102.
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