В Саратовской области Дед Мороз рассказал взрослым и детям о правилах безопасности

Сотрудники МО МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области совместно с представителями Общественного совета при межмуниципальном отделе, юными инспекторами дорожного движения и ребятами из отряда «Юный друг полиции» провели профилактическое мероприятие для жителей городского округа ЗАТО Светлый.