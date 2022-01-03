Происшествия

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В Саратовской области Дед Мороз рассказал взрослым и детям о правилах безопасности

Сотрудники МО МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области совместно с представителями Общественного совета при межмуниципальном отделе, юными инспекторами дорожного движения и ребятами из отряда «Юный друг полиции» провели профилактическое мероприятие для жителей городского округа ЗАТО Светлый.

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