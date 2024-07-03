Собянин: В программу реновации включили еще девять новых площадок

Площадки расположены на месте домов, которые вошли в программу реновации Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в программу реновации было включено девять новых адресов для строительства жилых комплексов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии