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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: В программу реновации включили еще девять новых площадок

Собянин: В программу реновации включили еще девять новых площадок

Площадки расположены на месте домов, которые вошли в программу реновации Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в программу реновации было включено девять новых адресов для строительства жилых комплексов.

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