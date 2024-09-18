В Карелии продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах

Из-за отсутствия дождей и риска пожаров в Карелии продлили режим пребывания граждан в лесах до 22 сентября Как рассказали в Минприроды Карелии, сейчас в наших лесах очень сухо, малейшая искра способна спровоцировать крупный пожар.
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