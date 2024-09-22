Борис Корчевников: Эта уникальная черта русских и сделала Россию домом для всех народов

Владимир Шалимов

А ты, млядь, что делаешь? За правду, что сказала женщина, ты, холоп антинародного олигархата, уже и ярлыки приготовил, мразь едрорастическая. Вот тебя первого вышвырнем за границу. И подыхай с голоду - ты тоже, едрораст несчастный, только языком ярлыки привык навешивать. Пшёл вон, враг народа!