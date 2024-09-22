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Борис Корчевников: Эта уникальная черта русских и сделала Россию домом для всех народов

Борис Корчевников: Эта уникальная черта русских и сделала Россию домом для всех народов

Знаете, что самое страшное в попытках оболгать нынешнее выстраданное русское выздоровление и повесить на него ярлык «русского фашизма» и нездорового национализма?  То, что эти попытки и есть самый настоящий фашизм.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Спорить с тобой бесполезно. Заказуху пишешь.
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5 час.
Владимир Шалимов
А ты, млядь, что делаешь? За правду, что сказала женщина, ты, холоп антинародного олигархата, уже и ярлыки приготовил, мразь едрорастическая. Вот тебя первого вышвырнем за границу. И подыхай с голоду - ты тоже, едрораст несчастный, только языком ярлыки привык навешивать. Пшёл вон, враг народа!
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2 час.
Владимир Шалимов
Ну вот за это народ их постоянно и обнулял, бездельное сословие: то Александра-2 навечно отправили в преисподнюю, то Николя-2. И правильно делал! Революция - это процедура кровопускания. Чтобы очистить общественный организм от всякой зарвавшейся гнили.
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2 час.

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