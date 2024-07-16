Удар ракеты Х-38МЛ по используемому противником зданию в одном из населенных пунктов Херсонской области.
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Удар ракеты Х-38МЛ по используемому противником зданию в одном из населенных пунктов Херсонской области.
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