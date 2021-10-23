Самые зимостойкие сорта роз – фото, описание, особенности, советы по уходу

"Королевский цветок" ценят и культивируют многие садоводы-дачники. Одни выбирают себе розы для участка в первую очередь по внешнему виду, другие – за наличие особенного аромата, третьим наиболее важна длительность и пышность цветения, четвертым – "богатая" родословная, пятым – устойчивость к заболеваниям… Но немаловажным фактором для розоводов средней полосы и особенно северных регионов является зимостойкость цветов, их способность без ущерба для себя переносить не самый мягкий и теплый климат.