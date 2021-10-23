Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Спасибо! Прочитала с огромным интересом. Это очень актуально для моего дачного участка.Как выровнять уча...
  • Константин Евдокимов
    Спасибо, очень полезная информация, и как нельзя ко времени. Но, есть вопрос, насчёт обработке краской для садовых д...Чем обработать де...
  • Анна Эржибова
    Какая красава:)На участке посели...

Самые зимостойкие сорта роз – фото, описание, особенности, советы по уходу

Самые зимостойкие сорта роз – фото, описание, особенности, советы по уходу

"Королевский цветок" ценят и культивируют многие садоводы-дачники. Одни выбирают себе розы для участка в первую очередь по внешнему виду, другие – за наличие особенного аромата, третьим наиболее важна длительность и пышность цветения, четвертым – "богатая" родословная, пятым – устойчивость к заболеваниям… Но немаловажным фактором для розоводов средней полосы и особенно северных регионов является зимостойкость цветов, их способность без ущерба для себя переносить не самый мягкий и теплый климат.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх