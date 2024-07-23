Геологи предложили рассматривать антропоцен как событие, а не как геологическую эпоху

Дискуссия о серьезности влияния человека на Землю до сих пор не утихает. Масштабные выбросы углеводородов, таяние льдов, утрата биоразнообразия, сжигание ископаемого топлива, тонны мусорных отходов, пластика и где только не обнаруженного микропластика — эти и другие следствия деятельности человека делают Homo sapiens главной действующей фигурой, меняющей мир вокруг себя.