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В Берлине пройдет акция в защиту Русского дома

В Берлине пройдет акция в защиту Русского дома

Отделение партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" объявило о проведении 4 сентября митинга в защиту Русского дома в Берлине.

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