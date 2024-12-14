В каждой второй российской компании развивают преемственность поколений

Кадровый рынок России столкнулся с острейшей нехваткой людей: уровень безработицы опустился до 2,4%, что является историческим минимумом, а на одну вакансию приходится всего 3,5 активных резюме при норме от 4,0.
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