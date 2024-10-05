От всей души поздравляем наших дорогих родителей, любимых бабушку и дедушку Абезиных Михаила Михайловича и Елену Юрьевну с 45-летием совместной жизни! У вас сапфировая свадьба.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
От всей души поздравляем наших дорогих родителей, любимых бабушку и дедушку Абезиных Михаила Михайловича и Елену Юрьевну с 45-летием совместной жизни! У вас сапфировая свадьба.