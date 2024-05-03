Ubisoft наконец раскрыла дату выхода командного шутера XDefiant в духе Call of Duty Много...

Ubisoft наконец раскрыла дату выхода командного шутера XDefiant в духе Call of DutyМногострадальный условно-бесплатный командный шутер XDefiant от Ubisoft и Ubisoft San Francisco спустя несколько переносов и извинений со стороны разработчиков получил окончательную дату выхода.