Ubisoft наконец раскрыла дату выхода командного шутера XDefiant в духе Call of Duty Много...

Ubisoft наконец раскрыла дату выхода командного шутера XDefiant в духе Call of DutyМногострадальный условно-бесплатный командный шутер XDefiant от Ubisoft и Ubisoft San Francisco спустя несколько переносов и извинений со стороны разработчиков получил окончательную дату выхода.
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