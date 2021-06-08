Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к этапу слаживания рот

При проведении мероприятий слаживания рот, подразделения отработают действия по преодолению своего минного поля и минного поля условного противника по проделанным проходам в пешем порядке .
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