Милана Стар впервые показала квартиру, подаренную мамой на 15-летие

В прошлом году мама Миланы Стар преподнесла дочери по-настоящему взрослый подарок — квартиру в центре столицы.
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