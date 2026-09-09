Расправа в Дагестане: Мужчина расстрелял бывшую жену и дочь

В Хасавюрте местный житель расстрелял бывшую жену и дочь на глазах посетителей кафе. Рассказываем, что известно о расправе в Дагестане к этому часу.
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