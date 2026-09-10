Сытный рынок в Петербурге обновят к 2029 году

Сытный рынок, расположенный в Петроградском районе Петербурга и являющийся старейшим рынком города, ждет реновация.
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